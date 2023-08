Dode en drie gewonden bij zware gasontploffing bij Brussel: hulpdiensten maken zich zorgen over stabiliteit van gebouw

In het centrum van Elewijt ten noordoosten van Brussel zijn donderdagochtend een dode en drie gewonden gevallen bij twee gasontploffingen. De brand die daarbij uitbrak is inmiddels onder controle, maar de zoekactie naar eventuele andere slachtoffers gaat verder.

De ontploffing gebeurde rond 07.15 uur in een gebouw met een dokterspraktijk waar zich meerdere appartementen boven bevinden. Er vielen zeker een dode en drie gewonden bij de ontploffing. Of er nog andere slachtoffers in het gebouw zijn, is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar eventuele vermisten. Diverse bewoners werden geëvacueerd.

,,Deze ochtend kregen wij een oproep omdat er twee gasontploffingen gehoord in de buurt van het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt”, zegt politiewoordvoerder Jens Van den Trooste. ,,De omgeving is volledig afgesloten en hulpdiensten, brandweer en politie zijn ter plaatse.”

Volgens de politie is de stabiliteit van het gebouw in gevaar. ,,Er waren mensen aanwezig op het moment van de ontploffing. We weten nog niet hoeveel slachtoffers er in het totaal zijn gevallen.” opVolgens de dokters zou de praktijk niet zijn getroffen.

Luide knal

,,Ik hoorde rond 07.10 uur een luide knal. Ik dacht dat er een auto uit de bocht vloog”, vertelt Robbe die twee huizen verderop woont. ,,Eerst hoorde ik piepende geluiden en daarna een luide knal. Een paar minuten later ben ik gaan kijken omdat ik mensen hoorde roepen. Toen heb ik een ladder gebracht waarmee iemand naar beneden is gehaald. De jongen had hoogtevrees dus het duurde wel even voor die beneden was. Op dat moment was er veel rook en vuur te zien.”

,,Toen we de knal hoorden zijn we op kousevoeten naar daartoe gelopen”, vertelt buurtbewoonster Tina. ,,We zagen iemand aan het raam staan. Dan is iemand een ladder gaan halen om hem naar beneden te halen en ik heb de ambulance gebeld. Het gaat om een appartementsblok met assistentiewoningen. De jongen die aan het raam stond vond het moeilijk om naar beneden te gaan dus iemand is hem gaan helpen. Maar op het moment dat ze beneden waren ontplofte er een tweede gasfles.”

