Dode dolfijn gevonden met plastic doucheslang in maag

Het is al de tweede keer in een maand tijd dat een dolfijn met een maag vol plastic aanspoelt in de regio. Op 23 april werd in Fort Myers Beach een dolfijn gevonden met verschillende plastic zakjes en een ballon in de maag. De dolfijn was uitgemergeld en verkeerde in slechte gezondheid. Biologen besloten uiteindelijk om het dier te euthanaseren en zo uit zijn lijden te verlossen.