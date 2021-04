Documenten van IS-politie geven inkijkje in terreurstaat: ‘Totalitaire controle was enorm’

De gruwelen van IS staan voor altijd op het netvlies: de aanslagen in Parijs en Brussel, de gefilmde executies van in oranje overalls geklede gijzelaars, de onthoofdingen op het centrale plein in Raqqa. Maar onder die oppervlakte van uitgekiende wreedheid, zit nog een diepere laag: de normaliteit van elke dag. Ook in het kalifaat, de zelfbenoemde staat van IS die bestond tussen 2014 en 2019 in een deel van Syrië en Irak, werkten ambtenaren en politieagenten om het dagelijks leven draaiende te houden. Terrorisme-onderzoeker Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht publiceert vandaag samen met de Turks-Amerikaanse onderzoeker Ahmet Yayla, een onderzoek naar honderden documenten van de Shurta, de politie van Islamitische Staat.