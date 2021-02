Dochters Malcolm X willen heropening moordonderzoek na nieuw bewijs

Vrouw beroofd van half miljoen euro aan juwelen op parkeer­plaats supermarkt

19 februari Op de parkeerplaats van Carrefour in het Belgische Aartselaar is een vertegenwoordigster uit de juwelenwereld bestolen van zo’n half miljoen euro aan juwelen. De vrouw had dezelfde dag nog een presentatie gegeven in het Diamantkwartier in Antwerpen en was even boodschappen aan het doen. Twee mannen sloegen de achterruit van haar wagen in en verdwenen met de kostbare buit.