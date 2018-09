Dna van Alex Johnson onder Ivana’s nagels

Rechtszaak Ivana SmitHet dna dat werd gevonden onder de nagels van fotomodel Ivana Smit is van Alex Johnson. ,,Het past in het beeld dat je ook ziet bij moordzaken als mensen krabben en grijpen’’, zegt Sankara Nair, de Maleisische advocaat van de familie Smit. Hij vindt dat de Johnsons moeten getuigen.

,,Wat mij betreft is dit de smoking gun in de zaak,’’ zegt Nair. Hij verhoorde vanochtend Nor Aidora, de forensisch dna-expert die de dood van het jonge fotomodel onderzocht. Ivana Smit overleed 7 december vorig jaar. Volgens de politie kwam ze om het leven door een val van een balkon op de twintigste verdieping van een appartement in Kuala Lumpur. Zij was daar met het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson na een nacht stappen. De familie Smit geloof niet in een ongeluk en denkt dat de Amerikanen betrokken zijn bij haar dood.

In Kuala Lumpur is al anderhalve maand een speciale rechtszaak gaande om te achterhalen of Ivana’s dood een ongeluk was of dat er inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd. Vandaag was de 13e zittingsdag.

Het echtpaar Johnson, aanvankelijk gearresteerd voor drugsgebruik, kwam veertien dagen na de dood van het jonge fotomodel op vrije voeten. In maart verliet het stel Maleisië. Ze weigeren te getuigen in de rechtszaak, tot grote frustratie van de familie Smit. Nair: ,,Politie inspecteur Faizal had Alex en Luna Johnson vast moeten houden tot hij dit forensisch dna-rapport in handen kreeg.’’

Het gevonden dna onder Smits nagels hoeft niet het gevolg van een geweldsdelict te zijn, beaamt Nair. Het zou ook tijdens een wilde vrijpartij gebeurd kunnen zijn. ,,Maar dat is pure speculatie. Daarom moeten de Johnsons in de rechtszaal verschijnen en uitleg geven. Waar het nu om gaat, is dat het dna van Alex ,dat onder de nagels is gevonden, past bij een moord of dat in ieder geval moord niet uitgesloten kan worden.’’

Interpol

De Johnsons zwijgen over de gebeurtenissen, tot dusver. Nair: ,,De Johnsons kunnen niet gedwongen worden te getuigen. Maar als de rechter besluit dat er mogelijk sprake is van moord dan volgt er een aanvullend politieonderzoek. Dan zal de politie een internationaal arrestatiebevel af laten geven door Interpol.’’



Nair vindt het nog te vroeg om met enige zekerheid te kunnen zeggen wat de uitkomst zal zijn van de rechtszaak. Tot dusver toont het beeld van het politie-onderzoek veel hiaten en tekortkomingen. Zo kon Luna Johnson vanuit het politiebureau de schoonmaakster bellen en opdracht geven het appartement schoon te maken. Toen zij klaar was met dweilen, kwamen de technische recherchercheurs in plastic pakken binnen om sporenonderzoek te doen.

Volledig scherm Advocaat Nair (rechts) noemt het dna de 'smoking gun' in deze zaak. © EPA

Bonnetje

Ook vandaag kwam er weer een tekortkoming in het onderzoek aan het licht. De agente die op 8 december spullen van Ivanka bij een laboratorium had afgegeven voor onderzoek, was het bonnetje daarvan kwijtgeraakt. Volgens Nair liegt de vrouw. ,,Alle documenten en getuigenissen stellen dat de spullen pas op 12 december zijn overhandigd.’’ In de vier tussenliggende dagen kunnen dna-sporen verloren zijn gegaan.

Op 25 september is de laatste zittingsdag gepland. Onderzoeksleider Faizal zal dan vertellen hoe hij het onderzoek naar Ivana’s dood heeft verricht en waarom hij denkt dat het een ongeluk was.