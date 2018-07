Dit zijn ze! De Thaise voetballers met wie we wekenlang hebben meegeleefd

De WK-halvefinalisten kunnen de sterren van de hemel spelen, maar dit is momenteel toch heus het meest geliefde voetbalteam ter wereld: de jeugdspelers van Moo Pa (de Wilde Zwijnen). Want ze zijn vandaag uiteindelijk allemaal gered uit de ondergelopen grot van Tham Luang, in het noorden van Thailand. Alle dertien, inclusief de dappere trainer. Vandaag kwam hij als laatste boven de grond.

Wie zijn die jongens met wie de hele wereld de afgelopen weken heeft meegeleefd? We stellen de dappere jonge spelers even voor.

Volledig scherm Vlnr: Sompong Jaiwong, Adul Sam-on en Peerapat Sompiangjai. © internet

Sompong Jaiwong, 13 (bijnaam: Pong)

Rechterverdediger die het shirt droeg van het Engelse nationale elftal. Zijn idool: aanvoerder Harry Kane. Een vrolijk joch, gek op voetbal en sport. Hij droomt ervan Thais international te worden.

Adul Sam-on, 14

Geboren in Myanmar en door zijn familie naar Thailand gestuurd voor een betere opleiding. Spreekt Thai, Burmees, Chinees en Engels. Linkerverdediger Adul was degene die de duikers te woord stond toen de jongens diep in de grot werden ontdekt. Vroeg namens de anderen om eten. Zijn ouders schreven hem een brief: ‘Mama en papa bidden voor jou en je vrienden zodat we elkaar spoedig kunnen zien.’

Peerapat Sompiangjai, 17 (Night)

Jarige Job, verscheen op 23 juni niet op zijn eigen verjaardagsfeestje. Excursie in de grot was feestje met veel snoep, wat heeft geholpen te overleven. Zijn schoolvrienden hopen dat hij 'gemiste proefwerken mag inhalen'.

Volledig scherm Vlnr: Chanin Wiboonrungruang, Duangpetch Promthep en Nattawoot Takamsai. © internet

Chanin Wiboonrungruang, 11 (Titan)

De benjamin van de ploeg, voetbalde sinds zijn zevende in het schoolteam voordat hij drie jaar geleden werd gevraagd te spelen voor Moo Pa.

Duganpetch Promthep, 13 (Dom)

Aanvoerder en grappenmaker van de ploeg. Beste voetballer ook, die al zou zijn bekeken door verschillende profclubs.

Nattawoot Takamsai, 14 (Tern)

Aanvaller. Troostte zijn ouders per brief dat het goed zou komen. Die schreven terug: ‘Pap en mam zijn niet boos, jij kon er niets aan doen, we wachten op je bij de ingang van de grot.’

Volledig scherm Vlnr: Ekkarat Wongsookchan, Prajak Sutham en Pipat Bodhi. © internet

Ekkarat Wongsookchan, 14 (Bew)

De doelman en meest gedisciplineerde van het stel. Traint extra na trainingen om beter te worden. In een brief aan zijn moeder belooft hij haar te helpen in de winkel als hij wordt gered uit de grot.

Prajak Sutham, 15 (Note)

Reservekeeper, familieleden noemen hem een 'intelligente, stille jongen'.

Pipat Bhodi, 15 (Nick)

De enige die niet tot het team behoort. Mocht mee omdat hij de beste vriend is van Bew. Schreef zijn ouders dat hij uitziet naar een Mookatha ofwel een Thaise barbecue.

Volledig scherm Vlnr: Panumas Saengdee en Pornchai Kamluang. © internet

Panumas Saengdee, 13 (Mig)

De langste van het stel. Te groot voor zijn leeftijd, maar toch heel lenig en behendig. Robuuste verdediger die soms voorin als stormram wordt ingezet, aldus de trainers.

Pornchai Kamluang, 16 (Tee)

Verdediger, oudste van het stel. Speelt al in het hoogste jeugdelftal van de club. Schreef aan zijn ouders: 'Geen zorg, mij gaat het goed.'

Volledig scherm Mongkol Boonpiam. © internet

Mongkol Boonpiam, 14 (Mark)

Volgens zijn docenten een braaf en lief kind. Zijn vader bevestigde dat en voegde eraan toe dat de reserve van het team bijna net zo graag leert als voetbalt.

Volledig scherm Trainer Ekaphol Chantawong. © internet

Trainer Ekapol Chantawong, 25 (Ake)

De trainer. Geboren in Myanmar, werd op zijn tiende wees. Volgde acht jaar de opleiding tot boeddhistische monnik en weet alles van ademhalingstechnieken en yoga. Ging uit het klooster om zijn zieke grootmoeder te verzorgen. Hij leerde de jongens kalm te blijven en energie te sparen. 'Ik beloof u zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen', schreef hij de ouders. Verdeelde zijn eigen portie voedsel onder de jongens. Vroeg zijn tante en oma groentesap en varkensvlees voor hem te bereiden als hij uit de grot zou komen.