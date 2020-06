Dit zijn volgens onderzoek de veiligste landen in de coronacrisis

Welke landen gaan het beste om met de coronacrisis en zijn daarom momenteel het veiligst? Een techbedrijf uit Hong Kong, Deep Knowledge Group, heeft dit uitgezocht en concludeert op basis van data dat Zwitserland het veiligste land is. Zuid-Sudan is het onveiligst. Nederland staat op plek 19.

Deep Knowledge Group is een bedrijf dat gegevens verzamelt van verschillende commerciële en non-profit tech-organisaties. Op basis van de data van alle organisaties die zich bij Deep Knowledge group hebben aangesloten, heeft het bedrijf op verschillende thema's onderzocht welke landen momenteel het veiligst zijn tijdens de coronacrisis.

Het bedrijf heeft landen punten gegeven op onder andere ‘quarantaine-efficiëntie’, de effectiviteit van signalering en opsporing van besmettingen, het niveau van paraatheid van de gezondheidszorg en de efficiëntie van de overheid. In het begin van de crisis stonden de landen die snel en adequaat op de verspreiding van het virus reageerden, bijvoorbeeld omdat de ziekenhuizen goed voorbereid waren, bovenaan de ranglijst. Nu zijn het vooral de landen waarvan de economie het meest veerkrachtig is die de lijst aanvoeren.

Nederland in top 20

‘Het aantal sterfgevallen en nieuwe besmettingen blijven afnemen in Duitsland en Zwitserland, waardoor lockdownmaatregelen versoepeld konden worden en de economie weer op gang kon komen’, is te lezen in het onderzoek. ‘Het is duidelijk dat deze landen een kritische stresstest doorstaan hebben door de snelle toepassing van quarantaine-maatregelen, het effectief signaleren en opsporen van besmettingen, economische verlichting en de effectieve behandeling van patiënten.’

Nederland staat op de negentiende plek, tussen Hongarije en Vietnam in, en staat daarmee nog net in de topcategorie van veilige landen. De top 20 wordt door het onderzoek aangemerkt als ‘regio's met exceptioneel hoge veiligheidsniveaus.’ België staat op plek 78 en de Verenigde Staten op plek 58.

Volledig scherm De veiligheid van landen in de coronacrisis. © Deep Knowledge Group

Verenigde Staten als uitschieter

Over Europa als regio zegt het onderzoek dat er veel landen gemiddeld scoren met een paar uitschieters. ‘Deze uitschieters zijn landen waarvan de verwachting was dat ze goed zouden scoren vanwege hun algemeen kwalitatief goede gezondheidszorg, bijvoorbeeld Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar dat niet deden. Dit is een indicatie dat de kwaliteit van de gezondheidszorg niet de belangrijkste factor is voor veiligheid en stabiliteit, maar de manier waarop de overheid omging met de crisis.’

Van de Scandinavische landen scoort Zweden opvallend laag. Het land, dat vanaf het begin de strategie hanteerde met weinig maatregelen, staat op plek 64 terwijl de buurlanden allemaal in de top 24 staan. Waar het land hoog scoort op paraatheid van de gezondheidszorg, scoort het laag op overheids- en quarantaine-efficiëntie.

Noord-Amerika als regio scoort ongeveer gelijk als Europa, maar dat komt voornamelijk door de hoge score van Canada. ‘De VS is een interessante uitschieter’, luidt het rapport. ‘De gezondheidszorg is modern en verfijnd, het land heeft beschikking tot sterke technologie om besmettingen te signaleren en op te sporen en het vermogen om strikte maatregelen op te leggen. Desondanks liggen zowel de besmettingsgraad als het aantal sterfgevallen vele malen hoger dan in andere, minder ontwikkelde delen van de wereld.’