Dit zijn morgen de kanshebbers voor de Nobelprijs voor de Vrede

Twaalf jaar cel voor peuterva­der en spil in Duitse megamis­bruik­zaak

6 oktober De hoofdverdachte in het Duitse kindermisbruikschandaal waarin vaders hun kinderen uitwisselden om zich daarna aan hen te vergrijpen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs. De rechtbank in Keulen achtte bewezen dat Jörg L. (43) uit Bergisch Gladbach zijn nu 3-jarige dochter tientallen keren seksueel misbruikte, het misbruik fotografeerde of filmde en de opnames doorspeelde aan gelijkgestemde chatpartners.