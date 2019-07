Dit zijn de tien duurste sneakers ter wereld

Bij het maken van de lijst kreeg Farfetch hulp van sneakerexpert Mathieu Le Maux en Stadium Goods, een platform dat onder meer gespecialiseerd is in de herverkoop van sneakers. In de lijst met de vierentwintig meest waardevolle sneakers van het moment komen paren voor die meer dan tienduizend euro kosten.



Volgens Le Maux zijn er een aantal factoren die deze duizelingwekkende bedragen veroorzaken. Zo weegt de zeldzaamheid van de schoenen, welke designers ze ontworpen hebben en het gebruikte materiaal allemaal mee. Daarnaast zijn sommige exemplaren in de lijst een ‘limited edition’, waardoor de prijs ook hoger komt te liggen.

Dit zijn de tien waardevolste sneakers van het moment:

Volledig scherm De tien duurste sneakers van het moment. © rv/nina.be

1. Kanye West x Louis Vuitton Jasper: $30.000 (€26.000)

Een samenwerking tussen modegigant Louis Vuitton en de wereldberoemde Amerikaanse muzikant Kanye West in 2009 leverde een felbegeerde sneaker op. Het model Jasper was destijds in drie kleuren beschikbaar, maar de grijs-roze versie is veruit de populairste. Deze sneakers zijn met een waarde van 26.000 euro de duurste ter wereld.

2. Nike Air Mag: $14.999 (€13.290)

Deze sneakers zijn een replica van de legendarische zelfsluitende stappers uit de film Back to the Future Part II. Toen de schoen in 2011 op de markt kwam waren er slechts 1500 exemplaren, waardoor de waarde naar ongekende hoogte schoot.

Volledig scherm De Nike Air Mag. © Flight Club

3. Chanel x Pharrell x Adidas NMD Hu: $13.995 (€12.400)

Dit paar is nog unieker dan de Nike Air Mag: er zijn amper vijfhonderd exemplaren van deze sneakers op de wereld. Ook de samenwerking tussen de grote namen Pharrell Williams, Adidas, Chanel en het luxe modehuis Colette dreef de prijs omhoog, waardoor deze schoen ruim 12.000 euro waard is.

Volledig scherm De Chanel x Pharrell x adidas NMD Hu. © -

4. Nike Air Yeezy 2 Red October: $8.400 (€7.400)

Deze felrode sneakers lieten de inkomsten van Kanye West in de groene cijfers schieten. Binnen enkele minuten waren de schoenen wereldwijd al uitverkocht, waardoor de waarde torenhoog is.

5. Nike Air Yeezy 2 Solar Red: $8.000 (€7.000)

Vrijwel elke schoen die Kanye West ontwerpt verandert in goud. Figuurlijk dan, want dit geliefde exemplaar is zwart van kleur en minder opvallend dan andere creaties van de muzikant.

6. Nike Air Yeezy Blink: $6.000 (€5.300)

De allereerste sneaker van de hand van Kanye West was meteen een schot in de roos. De samenwerking met Nike in 2009 leverde schoenen op die nog steeds duizenden euro's waard zijn.

7. Nike Air Yeezy 2 Platinum: $6.000 (€5.300)

En ook dit schoeisel van de hand van Kanye West wordt nog steeds wereldwijd op hoge waarde geschat.

8. Off-White x Air Jordan 1 Chicago: $6.000 (€5.300)

Ontwerper Virgil Abloh maakte in samenwerking met Nike een schoenencollectie als eerbetoon aan de klassieke modellen van het sportmerk, waar deze razend populaire Off-White x Air Jordan 1 Chicago de meest begeerde van is. Abloh is overigens een goede vriend van, inderdaad, Kanye West.

Volledig scherm Off-White x Air Jordan 1 Chicago. © Getty Images for BET

9. Nike Lunar Flyknit HTM Milano: $5.850 (€5.100)

Niet alle schoenen danken hun extreme waarde aan een wereldberoemde designer. Deze sneakers zijn uitgerust met een speciale foam voor de zool die heel zacht is en veel vering biedt. Daarnaast zijn deze sneakers alleen in Londen en Milaan op de markt uitgebracht.

10. Air Jordan 5 Retro T23 Tokyo: $5.250 USD (€4.650)