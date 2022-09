Dit zijn de nieuwe rollen van de Britse royals na de dood van Elizabeth

William nog geen prins van Wales

Charles’ oudste zoon, William (40), is vanaf nu de eerstvolgende in lijn voor de troonopvolging en daarmee de kroonprins. Maar hij neemt niet automatisch de aanspreektitel van zijn vader over. William wordt pas Prince of Wales als zijn vader die titel overdraagt. William en zijn vrouw Kate waren al hertog en hertogin (Duke and Duchess) van Cambridge. Nu zijn ze dat ook van Cornwall. Experts verwachten dat William (40) de komende maanden steeds meer taken in het koningshuis op zich zal nemen, nu hij officieel de troonopvolger is.