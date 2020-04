Dit zijn de eerste landen in Europa die de maatregelen gaan versoepelen

Dagboek Italië ‘Mijn buurman loopt al een maand twee uur per dag rondjes op zijn dak’

6 april Het aantal nieuwe slachtoffers in Italië is iets gestegen, maar voor de derde achtereenvolgende dag gaan er meer mensen het ziekenhuis uit dan erin gaan. Ook al is het moeilijk blij te zijn met ruim 600 doden, het is een hele verbetering in vergelijking met tien dagen geleden. Het eindeloze binnen zitten heeft toch effect. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.