Dit weten we al over verdachte die aanslag wilde plegen in België: Peter C. (46) was gewapend en vergezeld van Nederlandse vrouw

Het federaal parket ( red. Openbaar Ministerie ) heeft bevestigd dat er zaterdagavond, omstreeks 17.30 uur, in het Belgische De Panne een 46-jarige man is aangehouden (Peter C.) die waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België .

Die verkiezing vond later op de avond plaats in Plopsaland in De Panne. De man was in het bezit van een handvuurwapen. In zijn voertuig werd eveneens een vuurwapen aangetroffen en een kogelwerende vest. Het exacte motief van Peter C. is nog onduidelijk.

“Uit het onderzoek is gebleken dat hij waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België die even later in Plopsaland zou plaatsvinden. De exacte beweegredenen van Peter C. zijn nog onduidelijk. Hij was niet gekend, noch bij politiediensten noch bij veiligheidsdiensten”, aldus het federaal parket in een persbericht.

Vijf wapens

Hij zou zaterdag vanuit Limburg richting De Panne hebben gereden met een huurwagen. Hij had vijf wapens bij zich en werd nog voor hij aankwam in Plopsaland onderschept door de politie. Het zou een politiekorps uit Limburg zijn dat een bericht had ontvangen van de partner van de man die met een aanslag dreigde, schrijft Belga. Volgens Belga is hij afkomstig uit Lommel en geboren in 1976. De man was samen met een vrouw van Nederlandse nationaliteit. Het is voorlopig niet duidelijk of zij op de hoogte was van zijn plannen.

“De zaak werd toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Die zal later zondag of maandagvoormiddag beslissen of beide personen bij hem worden voorgeleid en of hij een aanhoudingsmandaat zal afleveren”, staat nog in het persbericht.

De verkiezing van Miss België kon doorgaan zoals gepland, maar wel met wat vertraging. Vlak voor de show van start zou gaan om 20.30 uur, werd de zaal ontruimd. Na een vertraging van meer dan een uur, kon de verkiezing rond 21.30 uur toch van start gaan.