Dit staat er in de ‘gelekte geheime plannen’ van VS en NAVO rond de oorlog in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Londen: ‘Rusland verovert westelijke rivieroe­ver Bachmoet en dringt stadscen­trum binnen’

Russische troepen hebben de westelijke oever van de Bachmoetka-rivier ingenomen. Daardoor komt een belangrijke Oekraïense aanvoerroute in gevaar, meldt het Britse ministerie van Defensie vrijdag. ‘Rusland heeft verdere winst geboekt en is nu hoogstwaarschijnlijk het stadscentrum binnengedrongen’, luidt het in haar dagelijkse update over de oorlogssituatie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.