Dit Oekraïense voertuig, waar Kanye West gek op is, is redder in nood rond ondergelopen Cherson

‘Obstakels blokkeren de weg niet, ze zíjn de weg.’ Met deze duidelijke slogan introduceert de in Kyiv gevestigde fabrikant Quadro International de geheel zelf ontwikkelde Sherp. Het voertuig is bedoeld ‘voor specialisten die natuurlijke moeilijkheden moeten overwinnen als onderdeel van hun beroep' zoals reddingswerkers, geologen, oliewerkers, vissers, jagers en avonturiers die houden van extreem terrein.

En extreem terrein is de specialiteit van de Sherp met vierwielaandrijving, waarin naast de chauffeur vijf mensen passen: Het hoekige, compacte voertuig kan hellingen tot liefst 35 graden aan en rijdt moeiteloos over objecten tot een meter hoog. Kruist een rivier het pad dan vaart hij daar gewoon overheen. ,,De Sherp blijft altijd drijven, hoe diep het water ook is, op meren, rivieren, oevers, de kustlijn of dichtgevroren water.’’

Apocalyptisch

Ook hitte of vrieskou vormt geen enkele belemmering. Tussen - 40 tot 45 graden Celsius geeft de Sherp geen krimp, waardoor hij in snikhete woestijnen of arctisch terrein gewoon blijft rijden. ,,Werkt in de rook, mist, regen, sneeuwstorm, orkaan en hitte.’’ En doordat de Sherp in ieder wiel een aanvullende brandstoftank heeft, met ruimte voor 58 liter diesel, kan hij wel 2,5 dag blijven rijden.

Dankzij de grote veelzijdigheid is de terreinwagen inmiddels een populair exportproduct. Onder meer in de VS en Canada is de Sherp geliefd. En niet alleen bij reddingswerkers of liefhebbers van extreem terrein, maar ook bij rappers en hiphoppers scoort het apocalyptisch uitziende voertuig.

Zo bezit Kanye West een heel legertje Sherps. In 2020 reed hij er met vijf naar Chicago om er het nieuwe model van zijn Yeezy sportschoen mee te promoten. Het voertuig dook verder op in zijn videoclip van Follow God. Ook deed de controversiële artiest collega Chris Brown een Sherp cadeau, omdat die twintig jaar in het vak zat. ,,Je hebt talloze hindernissen en obstakels overwonnen’’, gaf hij als verklaring voor het presentje.

Maar sinds de oorlog in Oekraïne doet de Sherp - uitgerust met een 1,8 liter, drie cilinder dieselmotor - ook in eigen land nuttig werk bij de evacuatie van inwoners. Bijvoorbeeld nu de Kachovka-dam is opgeblazen en een fors gebied rond Cherson is overstroomd. NOS-correspondent Sander van Hoorn twitterde donderdag een foto van een Sherp in actie: ‘Met dit speciale amfibievoertuig wordt Masha gered, zeven maanden zwanger, met oma en kat’.

Verenigde Naties

Het betreft één van de Sherps die fabrikant Quadro International vorig jaar cadeau deed aan Oekraïnes Search & Rescue Team. Op de eigen Facebook-pagina van Sherp vertelt de fabrikant over de huidige reddingsoperatie. ,,Water blijft Cherson, Nova Kachovka en andere steden en dorpen overspoelen, mensen doden en de Oekraïense ecologie vernietigen. Tachtig nederzettingen lopen het risico te worden overstroomd. Sherp helpt mensen en dieren te evacueren in overstroomde delen van de Cherson-regio.’’

En het amfibievoertuig doet op meer plekken goed werk. Zo wordt de Sherp door het Voedselprogramma van de Verenigde Naties ingezet bij hongersnoden. ,,Sherp bestrijdt hongersnoden in diverse landen op de wereld.’’

Goedkoop is de Sherp geenszins. De eenvoudigste basisversie, de Sherp Pro, begint bij 107.000 euro. De prijs loopt echter snel op als voor een uitgebreidere uitvoering wordt gekozen.

Russische uitvinder

Opmerkelijk genoeg is de Sherp ooit bedacht door een Rus, de uit Sint-Petersburg afkomstige ingenieur Alexei Garagashyan. Hij haalde bij het ontwerp inspiratie uit de bekende monstertrucks. De Oekraïense ondernemer Vladimir Shkolnik zag brood in Garagashyans idee en kocht de rechten. Hij startte vervolgens in 2012 een designkantoor in Kyiv. De rest is geschiedenis.

