Dit land betaalt mensen om zich te laten vaccineren

,,Omdat we degenen die zich niet laten inenten niet mogen discrimineren, hebben we nagedacht hoe we degenen die dat wel doen kunnen belonen”, zei Vucic tegen tv-zender Pink. Hij riep iedereen op verantwoordelijkheid te tonen en zich te laten vaccineren. ,,We willen collectieve immuniteit bereiken zodat we weer terug aan de slag kunnen.” Behalve de wortel gebruikt de Servische president ook de stok. Ambtenaren die door besmetting ziek worden en zich niet hebben laten inenten, krijgen hun ziekteverlof niet meer vergoed.

Aan de beschikbaarheid van vaccins zal het niet liggen: Servië heeft ze in overvloed, dankzij deals met westerse fabrikanten, Rusland en China. Eerder riep het land zelfs buitenlanders op om zich te komen laten vaccineren, iets waarvan met name inwoners van buurlanden gretig gebruikmaakten.

Sceptisch

Het probleem is dat een groot deel van de inwoners sceptisch staat tegenover de inentingen. Ondanks het feit dat een afspraak zelfs vaak niet nodig is, heeft nog geen 30 procent van de Serviërs een eerste prik laten zetten. ,,We hebben de vaccins, vandaag komen er nog eens 105.000 van Pfizer. Maar we hebben niemand om ze aan te geven”, klaagde Vucic op tv.

Nog steeds zijn er veel besmettingen en is de situatie in de ziekenhuizen alarmerend. De sterftecijfers zouden hoog zijn, al is er onduidelijkheid over hoeveel mensen er precies door corona overlijden. Vucic kondigde ook aan dat hij per bus het land in zal trekken om inwoners van de dorpen ervan te overtuigen zich te laten prikken.

Volledig scherm President Aleksandar Vucic. © EPA