Dit is wat Trump precies zegt in zijn videoboodschap

Video Republi­keins congreslid onder vuur om voornemen pistool mee te nemen naar werk

6 januari ,,Ik beloof mijn vuurwapen bij me te dragen in Washington DC en in het Congres.” Dat zei het onlangs verkozen Amerikaanse lid van het Huis van Afgevaardigden Lauren Boebert in een omstreden video op Twitter, die inmiddels meer dan 5 miljoen keer bekeken is.