Dit is wat de oorlog in Oekraïne de Nederlandse burger het afgelopen jaar heeft gekost

Er wordt nog steeds flink gevochten in Oekraïne. Zowel aan de kant van de Russen als aan de kant van de Oekraïners worden grote verliezen geleden. Bepaalde momenten waren allesbepalend. In onderstaande video geven we antwoord op de vraag wat de belangrijkste momenten in de oorlog waren het afgelopen jaar en wat de rol van Nederland was in het conflict.