Dit is waarom twee militaire kemphanen Soedan plots in vuur en vlam zetten

vijf vragenMaanden van toenemende spanningen tussen rivaliserende strijdkrachten zijn plotseling omgeslagen in een oorlog om de controle over een van de grootste landen in Afrika. Bij geweld tussen paramilitairen en het reguliere leger in Soedan zijn al 56 doden gevallen, onder wie drie stafleden van de Verenigde Naties. Waar gaat het conflict om?

Wat is de achtergrond van de gevechten?

Het draait allemaal om een machtsstrijd binnen de militaire leiding van het land. Na de staatsgreep van 2021 werd Soedan bestuurd door een militaire raad. Binnen die raad leven grote verschillen over de richting die het land op moet en vooral of en wanneer de beloofde overgang naar een burgerregering kan starten.

Twee kemphanen gaat voorop in die strijd: aan de ene kant generaal Abdel Fattah al-Burhan, het hoofd van de reguliere strijdkrachten en in feite de president van het land. Aan de andere kant luitenant-generaal Mohamed Hamdan Dagalo, de plaatsvervanger van de president en de leider van de sterke paramilitaire strijdmacht - Rapid Support Forces (RSF). Deze strijders bevechten elkaar nu op belangrijke strategische plaatsen in de hoofdstad Khartoem.

Wat is het grote knelpunt?

Volgens waarnemers zou generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, zijn strijdmacht moeten zien opgaan in het reguliere Soedanese leger. De vraag is dan wie die gecombineerde strijdmacht moet leiden en wie dus de échte baas is in het land. Het geweld volgde op dagen van spanning toen milities van de RSF in het hele land werden gemobiliseerd en op strategische plaatsen in het land werden gepost. Het leger zag dit als een bedreiging. Wie begonnen is met schieten, is nog onduidelijk maar Afrikaanse diplomaten ijveren voor een staakt-het-vuren.

Wie zijn die Rapid Support Forces?

Dat is een beruchte organisatie die werd opgericht in 2013 maar zijn oorsprong heeft in de beruchte Janjaweed-militie. Deze Arabische militie zorgde twintig jaar geleden voor een - volgens de Verenigde Naties - genocide in de zuidelijke provincie Darfur. Daar werden volgens schattingen zo'n 300.000 zwarte Afrikaanse burgers vermoord.

Op 14 juli 2008 werd de Soedanese president Omar al-Bashir door de aanklager van het Internationaal Strafhof in staat van beschuldiging gesteld wegens genocide. Volgens de aanklager was hij het brein achter de moordpartijen door de Janjaweed die nu dus doorgaan als RFS.

De strijdmacht van de steenrijke Dagalo trad sindsdien op in conflicten in Jemen en Libië. De groep financiert zichzelf door de controle van enkele goudmijnen in Soedan. RSF is ook beschuldigd van vele mensenrechtenschendingen, waaronder het bloedbad van meer dan 120 demonstranten in juni 2019. Het Soedanese leger zou deze maand de macht teruggeven aan kopstukken uit het maatschappelijk middenveld in Soedan, in het kader van een door het Westen gesteunde deal.

Willen de generaals de macht niet afstaan aan burgers?

Daar lijkt het wel op. De hoop op een vreedzame overgang werd zaterdag de bodem ingeslagen. Deze gevechten zijn volgens sommigen de laatste hoofdstukken die worden geschreven in het afzetten van de nog altijd in Den Haag verwachte dictator Omar al-Bashir. Die zit nu nog gevangen in Soedan). Afgelopen december werd door de partijen in Soedan overeenstemming bereikt over een kaderovereenkomst om de macht terug te geven aan burgers. Maar gesprekken om de details af te ronden, zijn mislukt. Diplomaten proberen ondertussen de twee generaals weer aan tafel te krijgen.

Hoe moet het nu verder?

‘Het is een nieuwe brand die een klap toe aan de hoop op democratische overgang in Soedan’, aldus de commentator van de Arabische zender Al-Jazeera. Bij gevechten tussen het leger en paramilitairen vielen minstens 56 doden en 595 gewonden, met name in de hoofdstad. Als de gevechten voortduren, kan dit het land verder versnipperen en de politieke turbulentie verergeren, verwachten waarnemers.