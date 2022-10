Dit is het rampgebied als de grootste kernbom op Kiev valt

‘Chauffeur ontplofte vrachtwa­gen Krimbrug is 51-jarige man uit Azerbeid­zjan’

De chauffeur van de vrachtwagen die op de Krimbrug werd opgeblazen, is een 51-jarige man uit Azerbeidzjan. Zijn neefje, eigenaar van de truck, bevestigt dat in een videoboodschap. Dat meldt het Azerbeidzjaanse persbureau Turan. De chauffeur is een van de drie doden als gevolg van de explosie.

9 oktober