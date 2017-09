Dit is het populairste lid van de familie Trump

First Lady Melania is het populairste lid van de familie Trump. Dat blijkt uit een nieuwe CNN-enquête, gehouden in september. 44 procent van de 1053 ondervraagden geeft aan voorstander te zijn van Melania, tegenover 35 procent die ontevreden met haar is.

Melania wordt opgevolgd door haar man en zijn dochter. 41 procent zegt een positief beeld van president Donald Trump en zijn dochter Ivanka te hebben. Evenveel mensen zijn tegen Ivanka. Trump heeft in verhouding meer tegenstanders. 57 procent keurt de president niet goed. Over 'first son' Barron werden geen vragen gesteld. Hij woont sinds een tijdje samen met zijn moeder in het Witte Huis, nadat hij eerst het schooljaar in New York afmaakte.

Jared Kushner, de man van Ivanka, is het minst populaire lid van de familie, met een positieve rating van 20% en een negatieve rating van 39%. 27% procent van de ondervraagden zegt nog nooit van hem te hebben gehoord.

Steeds populairder

Opvallend is dat Melania in de loop van het presidentschap aan populariteit wint. In januari van dit jaar uitte slechts 36% zich positief over de First Lady. Hoewel Melania in het begin van Trumps ambtstermijn eerder op de achtergrond bleef, komt ze de laatste tijd steeds meer in de media met positieve acties, die haar populariteitstoename waarschijnlijk verklaren.

Op dit moment is Melania Trump in Toronto voor de Invictus Games, het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt. Het is haar eerste officiële soloreis als First Lady. Eerder deze week gaf ze een toespraak in de Algemene Vergadering van de VN waarin ze pesten veroordeelde en afgelopen vrijdag werkte ze samen met enkele kinderen van een plaatselijke jeugdorganisatie in de moestuin van het Witte Huis.