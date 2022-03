Dit gebeurde vannacht: burgers uit Marioepol ‘tegen wil gedeporteerd naar Rusland’, bombardementen gaan door

OekraïneDe nachtelijke beschietingen gaan door in de strijd in Oekraïne. De propagandaoorlog tussen Russen en Oekraïners rond het beleg van Marioepol laait op. Dit gebeurde er afgelopen nacht.

Volgens het stadsbestuur van de Oekraïense havenstad zijn de afgelopen dagen duizenden mensen ‘gedeporteerd’ door Russische troepen. ‘De bezetters hebben illegaal mensen ontvoerd uit de wijk Livoberezhniy en uit de schuilkelder van de sportclub, waar meer dan duizend mensen zaten, voornamelijk vrouwen en kinderen, vanwege de constante bombardementen’, aldus een verklaring van de gemeenteraad op de berichtendienst Telegram.

Mensen uit de door Rusland erkende volksrepublieken Loehansk en Donetz zouden tegen hun wil naar Rusland zijn vervoerd. Het Russische persbureau Tass bevestigde dat 13 bussen met meer dan 350 mensen op weg waren naar Rusland.

President Volodimir Zelenski noemde de belegering van de stad vannacht ‘terreur die de wereld zich nog eeuwen zal herinneren en hoe meer Oekraïners hierover praten, hoe meer steun we krijgen uit de wereld’. Volgens het Oekraïense staatshoofd maken de Russen en de pro-Russische rebellen uit de regio Donbas zich schuldig aan oorlogsmisdaden, mede door beschietingen van burgerdoelen en nu ook gedwongen deportatie, zo zei hij in zijn videoboodschap.

Vluchtelingen uit Kiev onderweg naar veiliger oorden.

Staalfabriek

Er werd zwaar gevochten bij de staalfabriek van Azovstal in Marioepol, een van de grootste in Europa. ,,Een van de grootste metallurgische fabrieken in Europa is vernietigd. De economische verliezen voor Oekraïne zijn enorm”, zegt parlementslid Lesia Vasylenko.

Volgens de autoriteiten van de havenstad leven de bijna 400.000 mensen die vastzitten in Marioepol al bijna twee weken onder constant bombardement, zonder verwarming, elektriciteit en stromend water. Marioepol, aan de Zee van Azov en ongeveer 60 kilometer van de Russische grens, is essentieel in het Russische plan om een ​​landverbinding tot stand te brengen met het in 2014 geannexeerde schiereiland Krim.

Rusland beschrijft de handelingen in Oekraïne als een ‘speciale militaire operatie’ om het buurland te denazificeren. De VS en de EU zien dit als een slecht alibi om opnieuw stukken van de voormalige Sovjetrepubliek in te lijven. Rusland ontkent dat het daarbij ook burgers deporteert.

Belarus

Ten noorden van Oekraïne zouden Belarussische spoorwegarbeiders veel spoorverbindingen tussen Belarus en Oekraïne hebben verbroken. De baas van de Oekraïense spoorwegen, Olexander Kamyshin, bedankte zijn collega’s in Belarus voor de niet nader toegelichte actie. ,,Vanaf vandaag kan ik zeggen dat er geen treinverkeer is tussen Belarus en Oekraïne”, zei hij volgens het agentschap Unian. Dit zou betekenen dat Russische troepen in Oekraïne via het spoor geen versterkingen of bevoorrading zouden kunnen krijgen.

De Belarussische oppositieleden waren hierover enthousiast op Twitter. ‘Helden!’ schreef een van hen over de actie van de spoorwerkers. Dat alles kon niet worden bevestigd door onafhankelijke bronnen. Hoewel Russische troepen Oekraïne zijn binnengevallen vanuit Belarus, zou de autoritaire president van dat land, Alexander Loekasjenko (die wordt beschouwd als een beschermeling van Vladimir Poetin), tot dusver hebben geweigerd zijn troepen in te zetten in het buurland.

Oekraïense soldaten doorzoeken het puin van de getroffen kazerne in Mykolaiv.

De Russen hebben het Oekraïense leger een harde klap toegebracht. Na de raketaanval door Russische troepen op een kazerne in Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne zijn volgens een krantenbericht nu minstens 50 doden onder het puin geborgen.

In totaal sliepen ongeveer 200 soldaten in het gebouw toen twee precisieraketten insloegen, aldus de Ukrajinska Pravda. Bijna zestig gewonden werden door soldaten naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De informatie over het aantal slachtoffers kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Luchtruim

Volgens het Britse ministerie van Defensie lukt het de Oekraïense luchtmacht en het luchtafweergeschut nog altijd om ‘het Oekraïense luchtruim effectief te verdedigen’. De belegering van Kiev is nog steeds gaande. In het zuiden zijn de Russen vooral bezig met beschietingen. Volgens Britse experts kan dat laatste nog weken duren en zal het toenemen, ondanks het Oekraïense verzet. ‘Rusland is er niet in geslaagd om controle in de lucht te krijgen en maakt grotendeels gebruik van wapens die worden gelanceerd vanuit het relatief veilige Russische luchtruim om doelen in Oekraïne te raken’, aldus het Britse ministerie op Twitter.

Kiev en Moskou maken ondertussen beide melding van de evacuatie van nog eens duizenden burgers uit zwaar bevochten gebieden. Meer dan 4100 mensen ontvluchtten gisteren Marioepol. Bijna 2500 andere burgers werden vanuit de regio’s Kiev en Loehansk in veiligheid gebracht via de zogenaamde ‘humanitaire corridors’. Van Russische zijde wordt bericht dat honderdduizenden Oekraïners de wens hebben geuit naar Rusland te kunnen vluchten.

De Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft ondertussen de activiteiten van een aantal pro-Russische partijen verboden, zo maakte president Volodimir Zelenski vannacht ook bekend. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. ,,De activiteiten van hun politici, gericht op splitsing of samenwerking, zullen niet slagen, maar zullen een hard antwoord krijgen”, aldus het Oekraïense staatshoofd.

