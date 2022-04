Dit gebeurde er vannacht: schade Oekraïense infrastructuur loopt op tot 55 miljard

Als de oorlog met Rusland voorbij is, wacht de Oekraïners een enorme taak om hun land weer op te bouwen. Zo schatte de Wereldbank vannacht dat alleen al de schade aan wegen en gebouwen zo’n 55 miljard euro is. Daar komt dan de economische schade nog bij. En deze bedragen lopen alleen maar op als de strijd zich blijft voortslepen, aldus David Malpass, de baas van de Wereldbank.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kwam met zijn eigen schatting. Volgens hem heeft zijn land nu al 6,5 miljard per maand nodig om de economische klappen op te vangen. Hij sprak van ‘honderden miljarden’ als het gaat om de wederopbouw van zijn land. Zelenski vroeg de landen die Russische tegoeden hebben bevroren om dat geld te gebruiken om Oekraïne te helpen.

‘Alles is verwoest’

Het leek er gisteren even op dat Rusland de zuidelijke havenstad Marioepol in handen had, maar de strijd in de enorme staalfabriek Azovstal gaat nog steeds door. Poetin heeft bevolen het enorme terrein niet meer over de grond aan te vallen, maar hermetisch af te sluiten, ‘zodat er geen vlieg meer uit kan’. Er zitten daar nog een paar duizend soldaten en burgers. Volgens een van de commandanten daar is zo ongeveer alles verwoest en zitten er burgers vast in kelders onder ingestorte gebouwen.

De bombardementen gingen ook vannacht weer gewoon door. Volgens de Oekraïners worden ze beschoten vanaf oorlogsschepen en worden er zware bommen gedropt, de zogenaamde ‘bunker busters’. Kapitein Palamar van het Azov-regiment zei in een gesprek met Radio Liberty dat de militairen en de burgers niet bij elkaar zitten. De laatsten zitten met met tachtig tot honderd mensen bij elkaar in kelders. Hij kon niet zeggen hoeveel burgers er nog in leven zijn, omdat ze hen niet kunnen bereiken. De ravage is daarvoor te groot.

Evacuatie

Palamar herhaalde dat zijn mannen zich niet overgeven en deed opnieuw een beroep op de Russen om de burgers uit het gebied te halen. Dit moet dan onder toezicht van een onpartijdig land gebeuren, zei hij. ,,Deze mensen hebben al zo veel meegemaakt, ze vertrouwen de Russen niet meer en ze zijn bang. Na een beleg van 52 dagen hebben we bijna geen munitie en medicijnen meer.”

Volgens Vadim Boichenko, de burgemeester van Marioepol, zitten er in de stad zelf ook nog eens 100.000 mensen vast. Er zijn al verschillende evacuatiepogingen geweest, maar die zijn op niks uitgelopen, omdat de Russen ‘ze al vanaf het begin ondermijnen’. ,,Ze vroegen ons om de locatie van de evacuatieplek, en die hebben we gegeven. Ze vroegen ons om het aantal bussen door te geven, en dat hebben we gedaan. Vervolgens hebben ze die allemaal vernietigd. Het lot van deze mensen ligt nu in de handen van Poetin.”

Paasbestand

Dit weekend vieren de orthodoxen hun paasfeest. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres had eerder deze week gevraagd om een wapenstilstand, zodat er hulpgoederen konden worden geleverd en mensen geëvacueerd. De Russen hebben dat verzoek afgewezen. Ze vinden het niet ‘oprecht’ en zijn bang dat het de Oekraïense troepen de gelegenheid biedt zich te herbewapen. Ook de paus heeft opgeroepen tot een paasbestand. President Zelenski heeft de hoop op een bestand ook nog niet opgegeven, zo zei hij vannacht in zijn dagelijkse videotoespraak.

Vluchtelingen

Ook in het oosten van Oekraïne proberen mensen weg te komen uit het oorlogsgebied. Volgens de autoriteiten is al driekwart van de bevolking van de regio Donetsk gevlucht. Dat betekent dat er nog altijd 430.000 mensen gevaar lopen. In Kramatorsk, na Marioepol de grootste stad in Donetsk, wonen nu nog maar 40.000 van de 200.000 oorspronkelijke bewoners, aldus de gouverneur.

De Russen hebben gisteren in het oosten 42 steden en dorpen bezet, meldt de Oekraïense regering. In totaal controleren Russische eenheden in het hele land meer dan 3500 plaatsen. Er wordt gevochten in meer dan 11.550 plaatsen, aldus een woordvoerder. Ook zegt Kiev dat Russen inmiddels 80 procent van Loehansk onder controle hebben. Deze twee regio’s zijn een belangrijk doelwit van de Russen. Het zijn separatistische ‘volksrepublieken’ die Moskou heeft gezworen te ‘bevrijden’.

Amerikaanse drones

De Amerikanen hebben vannacht aangekondigd dat ze een nieuw type drones gaan leveren aan Oekraïne. Dat kan de drones gebruiken in de strijd in het oosten van het land, waar de Russen met een groot offensief bezig zijn. Het gaat om meer dan 120 ‘Ghost’-drones, die volgens de VS uitermate geschikt zijn voor de gevechten daar, vanwege het vlakke terrein. De drones zijn ontwikkeld om automatisch doelen aan te vallen, en ze kunnen ook maar één keer gebruikt worden.

