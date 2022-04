Dit gebeurde er vannacht: Russen beschieten 59 doelen in Donbas en ‘karma’ treft olie-installatie in Rusland

update WHO: Ten minste één kind overleden aan acute hepatitis; zes gevallen in Nederland

Acute hepatitis heeft aan zeker één kind het leven gekost. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook in Nederland zijn er zorgen nadat in zeer korte tijd vier kinderen onder de 10 jaar zijn opgenomen met acute hepatitis. Daarnaast zijn nog twee milde gevallen gemeld.

24 april