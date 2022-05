Dit gebeurde er vannacht: opnieuw evacuatie van burgers uit Marioepol gepland

Terwijl de gevechten in Marioepol nog steeds doorgaan, heeft VN-secretaris António Guterres aangekondigd dat er vandaag een nieuwe poging wordt gedaan om burgers uit ‘de hel’ te halen. Het is inmiddels al de derde poging van deze week. Samen met het Rode Kruis heeft de VN in de twee eerdere operaties al ongeveer vijfhonderd burgers het Azovstal-complex helpen te ontvluchten.

‘Hevig en bloedig’

De Russische leider Vladimir Poetin blijft intussen eisen dat de strijders in de fabriek, het laatste stukje van Marioepol dat niet in handen is van de Russen, zich overgeven. Hij zou nog steeds bereid zijn de burgers die daar in de val zitten een veilig heenkomen te bieden. Volgens een van de commandanten die nog altijd ‘hevig en bloedig’ strijd aan het leveren zijn, blijft Rusland het staakt-het-vuren schenden. ,,Ze lieten weer geen burgers door die nog steeds vastzitten in de kelders van de fabriek", aldus Svijatoslav Palamar van het Azov-regiment.

Volgens Oekraïne zetten de Russen nu alles op alles om de fabriek te veroveren vóór 9 mei. Dat is de dag waarop Rusland elk jaar de overwinning op nazi-Duitsland viert. ,,Het mooiste geschenk aan een heerser is het hoofd van zijn tegenstander”, zei Olexi Arestovitsj, een adviseur van president Zelenski, gisteravond. ,,Dat is wat ze willen. Maar het is nog maar de vraag of het ze gaat lukken.”

‘Meer dan 2000 raketten’

In zijn dagelijkse videoboodschap meldde president Zelenski vannacht dat de Russen sinds het begin van de oorlog, op 24 februari, al meer dan 2000 raketten hebben afgevuurd. Ook zei hij dat er tot nu toe 2682 luchtaanvallen zijn geregistreerd. ,,En elke keer betekent dit dat er mensen sterven en dat onze infrastructuur vernietigd wordt.”

In een gesprek met de Amerikaanse oud-president George W. Bush zei Zelenski gisteren ook dat er al bijna vierhonderd ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen zijn beschadigd of verwoest. Bush sprak zijn steun uit voor de Oekraïense leider, die hij vergeleek met Winston Churchill. Die voormalige Britse premier leidde zijn volk in de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de nazi’s. Zelenski verzekerde hem dat de strijd tegen de Russische ‘barbaren en hooligans’ doorgaat.

Speciale websites

De Oekraïense president maakte ook melding van een speciale website die is opgezet door Tsjechische activisten. Mensen die Oekraïne willen helpen in de oorlog tegen de Russen kunnen daar virtueel wapens ‘kopen’, zoals geweren, granaten en zelfs tanks. Ze krijgen het materieel niet echt, maar het geld dat ze storten wordt doorgestuurd naar de Oekraïense ambassade in Praag. Tot nu toe zou er op deze manier al ruim 44 miljoen euro zijn opgehaald. ,,De oorlog wordt niet gewonnen met babyvoedsel, maar met wapens”, aldus mede-initiatiefnemer Martin Ondracek tegen het Franse persbureau AFP.

De Oekraïense premier zei gisteravond dat de totale schade van de oorlog inmiddels is opgelopen tot 570 miljard euro. Wat hem betreft wordt het grootste deel hiervan verhaald op de ‘agressor’. ,,Rusland heeft ook een voedselcrisis veroorzaakt. Er liggen miljoenen tonnen graan in onze havens die geen kant op kunnen.” Hij vindt dat de internationale gemeenschap Rusland onder druk moet zetten om graantransporten door te laten 'naar landen die het erg nodig hebben’.

President Zelenski heeft al eerder een website gelanceerd, United24, waar geld gestort kan worden om Oekraïne te helpen. ,,Met één click kun je onze verdedigers ondersteunen, onze burgers redden en Oekraïne weer opbouwen. Elke donatie is belangrijk voor de overwinning. Alleen samen kunnen we de oorlog stoppen en herstellen wat Rusland heeft vernietigd. Al het geld gaat naar de Nationale Bank en wordt verdeeld onder de relevante ministeries.”

Nieuwe gasleiding

Polen en de Baltische staten hebben een nieuwe gasleiding in gebruik genomen. Die moet het noordoosten van Europa verbinden met de rest, zodat de afhankelijkheid van Russisch gas wordt verminderd. Het gaat om een leiding van 508 kilometer lang, die de netwerken van Polen en Litouwen met elkaar verbindt. Omdat ook Letland, Estland en Finland aan deze netwerken gelinkt zijn, kunnen zij ook meer gebruik gaan maken van Europees gas. ,,Dit gaat om onze energie-onafhankelijkheid”, zei de Litouwse president Gitanas Nauseda. En zijn Poolse collega Andrzej Duda sprak van een antwoord op ‘Russische chantage’. Hij zei dat zijn land klaar is om de gastoevoer vanuit Rusland af te kappen. Ook de Baltische staten zeiden eerder al dat ze hun reserves aan het gebruiken zijn.

Op Fiji, een eilandengroep in de Stille Oceaan, is op verzoek van de VS een jacht van de oligarch Suleiman Kerimov in beslag genomen. Het is 285 miljoen euro waard. Kerimov staat op de Amerikaanse sanctielijst, omdat hij ‘via corruptie profiteert van de Russische regering, die onder meer verantwoordelijk is voor de bezetting van de Krim’.

