Dit gebeurde er vannacht: ‘Oekraïne moet soort Zweden worden’

Terwijl er verder wordt onderhandeld over vrede, gaat de oorlog in Oekraïne vandaag zijn vierde week in. Ondertussen blijft er onduidelijkheid over het aantal burgerslachtoffers dat is gevallen bij de luchtaanval op een als schuilplaats gebruikt theater in de belegerde stad Marioepol.

Dat theater waarschuwde met tekens op de grond dat er zich binnen kinderen schuilhielden, zo blijkt uit satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies. Daarop is te zien dat buiten het gebouw in de belegerde havenstad, aan de voor- en achterkant, het woord ‘kinderen’ stond geschreven in het Russisch. Er is nog veel onduidelijk over het bombardement dat het theater woensdag zou hebben getroffen.



Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat honderden mensen zich op het moment van het bombardement schuilhielden in het gebouw. Het beschuldigt Rusland van een oorlogsmisdaad. Human Rights Watch (HRW) stelt dat het niet uit kan sluiten ‘dat de aanslag gericht was op een militair doelwit in de omgeving'. Volgens de mensenrechtenorganisatie bood het theater plaats aan ‘zeker vijfhonderd burgers'.



Bunker

Vannacht kwamen er geen verdere berichten of beelden over gewonden of doden uit de door de Russen omsingelde stad. Een Oekraïens parlementslid hoopt dat het dodental meevalt omdat de burgers zich schuil zouden hebben gehouden in een speciaal ontwikkelde bunker onder het theater.

Moskou ontkent burgers als doelwit te zien, het ministerie van Defensie zegt dat haar strijdkracht het gebouw niet heeft geraakt. Volgens hetzelfde ministerie zijn er gisteren zo'n 300 evacués uit de stad in de Russische regio Rostov aangekomen.

Volledig scherm Het theater na de aanval, de foto komt van het lokale bestuur van de regio Donetsk. © AP

Ondertussen gaan ook de aanvallen op andere Oekraïense steden door. Zo vielen er in Kiev zeker één dode en drie gewonden toen een appartementengebouw werd geraakt door de resten van een neergehaalde Russische raket.

Quote Oekraïne biedt aan een Zweedse of Oostenrijk­se variant te worden van een neutrale, gedemilita­ri­seer­de staat. Maar wel een staat met eigen leger en marine Vladimir Medinsky, Russische onderhandelaar

Tegelijkertijd lijken de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland vorderingen te maken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, stelde dat beide partijen spreken over een ‘neutrale status voor Oekraïne'. Onderhandelaar Vladimir Medinsky: ,,Oekraïne biedt aan een Zweedse of Oostenrijkse variant te worden van een neutrale, gedemilitariseerde staat. Maar wel een staat met eigen leger en marine.” Hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien, zei hij niet.

Aan de andere ontkende Mykhailo Podolyak, adviseur van de Oekraïense president, juist dat het land ‘neutraal’ wordt. ,,Oekraïne heeft sterke bondgenoten en duidelijk omschreven veiligheidsgaranties nodig om veilig te blijven", zei hij.

Oorlogsmisdadiger

Buiten die onderhandelingen om klinkt er echter vooral nog dreigende oorlogstaal. De Russische president Poetin riep in een toespraak op de Russische tv op tot een zuivering van verraders in zijn eigen land. De Amerikaanse president Biden op zijn beurt noemde Poetin een oorlogsmisdadiger. Het Kremlin noemde die uitspraak weer ‘onvergeeflijk'.

Amerika levert Oekraïne ook honderd ‘kamikaze-drones’, een makkelijk te dragen en eenvoudig te gebruiken wapen. De zogenoemde Switchblade-drone ontploft bij het raken van een doelwit. Deze zijn ontwikkeld voor Amerikaanse commandotroepen en hebben ‘een directe invloed op het slagveld’. De drones zijn vanaf enkele kilometers afstand te besturen en kunnen precisieaanvallen uitvoeren op Russische troepen.

Vanuit Polen komen dit keer geen wapens maar een oproep tot steun. Premier Morawiecki roept Europese, Britse en Amerikaanse leiders op om Kiev te bezoeken. Zelf stapte Morawiecki eerder deze week in de trein naar de Oekraïense hoofdstad om daar met zijn Tsjechische en Sloveense collega in gesprek te gaan met de Oekraïense president Zelenski. Morawiecki doet de oproep aan onder meer de Duitse en Franse regeringsleiders donderdag in de Duitse krant Bild. Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Boris Johnson en Joe Biden zouden volgens hem naar het belaagde Oost-Europese land moeten trekken om er ‘in de ogen van de vrouwen en kinderen te kijken’.

Volledig scherm Een vogel vliegt voorbij de woorden 'Ik hou van Oekraïne' in Kiev. © AP

