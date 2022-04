Dit gebeurde er vannacht: Odessa onder vuur en Rusland noemt aantal dode soldaten ‘tragedie’

Vanuit de Zwarte Zee werd de infrastructuur van de havenstad onder vuur genomen, aldus de regionale autoriteiten. Wat is geraakt en of daarbij slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

In zijn nachtelijke toespraak heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gewaarschuwd voor nieuwe Russische oorlogsmisdaden. De situatie in het stadje Borodjanka zou ,,aanzienlijk erger” zijn dan in het naburige Boetsja. De moord op burgers en de op straat achtergelaten lijken daar zorgden voor afschuw in de wereld en leidden tot strengere sancties tegen Rusland. Moskou ontkent burgers en burgerdoelen te hebben aangevallen.

In een opmerkelijk interview met de Britse zender Sky News sprak Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Vladimir Poetin over een ,,enorme tragedie” voor Rusland. Hij refereerde voor het eerst aan ,,aanzienlijke verliezen” van de Russische troepen na de invasie in Oekraïne. Peskov noemdeechter geen cijfers, maar Moskou sprak eind maart over 1351 gesneuvelde soldaten. Volgens Oekraïne en Westerse inlichtingendiensten ligt het aantal omgekomen Russen minstens tien keer hoger.

Volledig scherm Dmitri Peskov. © via REUTERS

Peskov noemde de aftocht van de Russische troepen bij Kiev en het noordelijkere Tsjernihiv ,,een gebaar van goede wil” tijdens de onderhandelingen met de Oekraïners. De oorlogsmisdaden die daarna aan het licht kwamen noemde hij ,,in scene gezet”, ook toen hem satellietbeelden van Boetsja werden getoond. De val van de zuidoostelijke havenstad Marioepol, die zwaar wordt belegerd door de Russen, was aanstaande, beloofde Peskov. ,,Marioepol zal worden bevrijd van de nationalistische bataljons, hopelijk vroeger dan later.” Volgens het nieuwe en pro-Russische stadsbestuur van Marioepol zijn bij gevechten in de Oekraïense havenstad ongeveer 5.000 burgers omgekomen. De door Moskou aangestelde burgemeester Konstantin Ivashchenko vertelde het staatspersbureau TASS dat ,,60 tot 70 procent” van alle appartementen in de stad was verwoest of beschadigd.

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne wil het lang ongebonden Finland nu toch bescherming zoeken bij de NAVO. De Finse president Sauli Niinistö zei dat er hiervoor nu een ,,enorme parlementaire meerderheid” is. Finland deelt een grens van meer dan 1.300 kilometer met Rusland en heeft, net als buurland Zweden, een lange traditie van niet-gebondenheid. Toetreden tot de NAVO zou een historische koerswijziging zijn voor het land en zou Moskou voor nieuwe dilemma’s stellen.

Rode verf

Voor en tegenstanders van de oorlog zijn tekeer gegaan met rode verf. Het immense Sovjet-monument in Berlijn-Treptow werd beklad met rode teksten als ‘Dood aan alle Russen’ en ‘Poetin = Stalin’. De Russische ambassade was ,,diep verontwaardigd” over de ,,cynische minachting van de nagedachtenis van de soldaten die hun leven hebben gegeven om de wereld en Europa te bevrijden van het nazisme.” De Russische Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratow (60) werd naar eigen zeggen met rode verf aangevallen in een Russische trein. Zijn inmiddels vanwege de aangescherpte censuurregels gestopte krant Novaya Gazeta , publiceerde een foto daarvan. De krant werd opgericht na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en bracht kritisch verslag uit over het beleid van president Vladimir Poetin. Moeratov ontving in 2021 de Nobelprijs voor de Vrede.

Volledig scherm Moeratov na de verfaanval. © AP

Nieuwe sancties

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, arriveert vandaag per trein in Kiev voor besprekingen met president Zelenski. 27 EU-landen hebben het vijfde grote pakket sancties tegen Rusland gelanceerd. Er komen importverboden op kolen, hout en wodka plus nog aanvullende strafmaatregelen. De EU geeft ook nog eens 500 miljoen euro extra voor militaire ondersteuning van Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie in februari is daarvoor al een miljard euro vrijgemaakt.

Oekraïne meldt dat gisteren meer dan 4.500 mensen uit bevochten regio’s in veiligheid zijn gebracht. Ongeveer 1.400 mensen werden ook geëvacueerd uit de regio Loehansk in het oosten van het land vanuit de steden Lisichansk, Sievjerodonetsk, Rubischne en Kreminna.

De Britse rockband Pink Floyd is na jaren weer bij elkaar gekomen om een nieuwe song op te nemen, als steunbetuiging aan Oekraïne. De plaat ‘Hey Hey Rise Up’ komt vandaag it. Daarop is onder meer de stem te horen van Andrij Chlivnjoek, de zanger van de Oekraïense band Boombox. Hij herstelt volgens Kiev momenteel van zijn verwonding door een granaatsplinter.