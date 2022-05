Dit gebeurde er vannacht: Amerikanen hielpen Oekraïners met elimineren Russische generaals

oorlog OekraïneDat Oekraïne al minstens twaalf Russische generaals kon elimineren in Oekraïne was mogelijk dankzij hulp van Amerikaanse spionagediensten, zo meldt The New York Times vannacht.

De Amerikaanse krant onthult dat de regering-Biden in het geheim informatie met Oekraïne deelt over bijvoorbeeld de militaire plannen van het Kremlin in de Donbas-regio, waaronder inlichtingen over de locaties van mobiele controleposten van het Russische leger. Met behulp hiervan hebben Oekraïense troepen succesvolle artillerieaanvallen uit kunnen voeren waarbij diverse Russische generaals om het leven zijn gekomen. Het Witte Huis zou geprobeerd hebben de operatie geheim te houden, omdat deze door het Kremlin kan worden gezien als een escalatie van het conflict in Oekraïne. Het Witte Huis en Pentagon willen niet reageren op de onthullingen. Defensiewoordvoerder John Kirby wil alleen kwijt dat zijn ministerie Oekraïne van inlichtingen voorziet ,,zodat het land zichzelf kan verdedigen”.

Russische troepen hebben gisteren in Kaliningrad, de Russische enclave tussen Polen en Litouwen, geoefend met raketten waar een kernkop op kan. De Russische troepen deden onder meer gesimuleerde aanvallen op vliegvelden en militaire commandoposten van een fictieve vijand, aldus het Russische ministerie van Defensie. De Russische president Vladimir Poetin kondigde vlak na het begin van de invasie in Oekraïne aan de nucleaire wapens van Rusland als afschrikkingsmiddel in paraatheid te brengen. Het Kremlin heeft gewaarschuwd voor “bliksemsnelle” vergelding als het Westen rechtstreeks betrokken raakt bij het conflict in Oekraïne.

Luchtalarm

Vanwege inkomende Russische raketten was vannacht luchtalarm in bijna alle delen van Oekraïne. Er werden explosies gemeld uit de regio’s Mykolayiv, Kiev, Cherkasy en Zaporizhia. Volgens Britse militaire experts zijn de vele raketaanvallen bedoeld om nieuwe westerse wapenleveranties te vertragen. Aanhoudende Russische raketaanvallen op spoorwegfaciliteiten in Oekraïne hebben het nationale treinverkeer ernstig verstoord. Dat bemoeilijkt ook de vlucht van veel Oekraïners naar veiliger oorden. Volgens een overzicht van de staatsspoorwegmaatschappij Ukrsalisnyzja zijn er vertragingen tot 12 uur. ,,Rusland probeert onze logistiek te verpesten omdat ze ons in het veld niet kunnen verslaan”, schrijft regeringswoordvoerder Andriy Yermak op Telegram. Hij bevestigde de aanval op een spoorwegknooppunt in het midden van de stad Dnipro.

De voormalige Russische premier Sergej Kirijenko heeft de bijna volledig veroverde Oekraïense havenstad Marioepol bezocht. Hij bekeek ook de door Rusland veroverde Ilich Steelworks en de haven in Marioepol. Bij de andere staalfabriek van Azovstal verzetten Oekraïense verdedigers zich nog steeds tegen Russische aanvallen. Vertegenwoordigers van de Volksrepubliek Donetsk zagen in het bezoek het bewijs ,,dat Rusland hier voor altijd is teruggekeerd”. Het Russische leger kondigde aan dat burgers tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 17.00 uur het Azovstal-terrein mogen verlaten. ,,Tijdens deze periode zullen de Russische strijdkrachten en formaties van de Volksrepubliek Donetsk alle vijandelijkheden staken en zullen eenheden op veilige afstand worden teruggetrokken”, aldus de verklaring. Volgens president Volodymyr Zelensky is Oekraïne klaar voor een staakt-het-vuren in Mariupol, maar is er meer tijd nodig om mensen te evacueren, zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak. ,,Het zal enige tijd duren om mensen uit de kelders en ondergrondse bunkers te bevrijden. Onder de huidige omstandigheden kunnen we geen zwaar materieel gebruiken om de puinhopen te evacueren. Het moet allemaal met de hand gebeuren.”

Op satellietbeelden die woensdag zijn gemaakt is volgens The New York Times het resultaat van de “intense bombardementen” te zien. De Amerikaanse krant publiceert een foto van zwartgeblakerde gebouwen op het terrein. Ook de BBC suggereert met een video dat het laatste Oekraïense bolwerk van verzet in de Zuid-Oekraïense stad getroffen is door explosies.

Vluchtelingen in Duitsland

Volgens het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (Bamf) in Duitsland zijn sinds het begin van de oorlog officieel nu 610.103 mensen vanuit Oekraïne naar Duitsland gevlucht. 69 procent van de vluchtelingen is vrouw of meisje. Er zijn 241.769 kinderen en jongeren onder de 18 jaar: in totaal 241.769. Het is echter onduidelijk hoeveel er zijn doorgereisd naar een ander Europees land nadat ze in Duitsland waren opgenomen of ondanks de vijandelijkheden terugkeerden naar hun thuisland. Het verbod om Oekraïne te verlaten voor mannen van militaire leeftijd zou volgens overwegingen van de Kievse leiding kunnen worden versoepeld. ,,Er wordt nu gesproken over het toestaan ​​van bepaalde categorieën mannen om naar het buitenland te gaan, in ieder geval voor korte tijd”, zegt presidentieel adviseur Oleksiy Arestovych op de Oekraïense televisie. Hij noemde onder meer wetenschappers of zakenmensen.

In een toespraak ter gelegenheid van Bevrijdingsdag in Denemarken zei Zelenski dat Rusland al bijna 1.000 raketten gebruikt tegen de Oekraïners, de meeste tegen niet-militaire installaties. ,,Dit zijn kleuterscholen, scholen, universiteiten. Dat is waar Rusland tegen vecht in Oekraïne”, aldus de Oekraïense president.

