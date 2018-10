Voorheen was het alleen een fabel, maar nu blijkt het echt waar te zijn: mensen nemen de as van een overleden familielid mee naar Disneyland om het daar uit te strooien. Het gebeurt zelfs iedere maand wel een keer.

Het opruimen van de as is een van de best bewaarde geheimen over het werken bij Disney, onthult de Wall Street Journal. Het park heeft meerdere codes voor als er iets misgaat. Zo betekent ‘code V’ dat iemand heeft overgegeven. Code U staat voor urine. Zodra werknemers de code ‘HEPA cleanup‘ krijgen betekent het dat iemands overleden dierbare ergens in het park is uitgestrooid. Personeel moet dan een speciale HEPA stofzuiger halen die extra fijne deeltjes kan opzuigen.

Verstopte filter

Een van die personen is Jodie Jackson Wells die in 2009 haar moeders as in een pillendoosje het park binnen smokkelde. ,,Iedereen die mijn moeder kent, weet dat Disneyland haar favoriete plek was”, vertelt ze aan de krant. Wells klom over een barricade bij Cinderella’s Castle en begon met twee handen vol as te springen en te strooien over het gras.

Kym Pessolano DeBarth heeft ongeveer hetzelfde gedaan. Zij strooide een klein beetje as in het water van de attractie It’s a Small World. ,,Ik wilde er niet te veel in gooien, want ik was bang dat de filter verstopt zou komen te zitten.” In december gaat ze weer terug naar het park. ,,Sommige mensen bezoeken een begraafplaats, maar ik ga naar Disney World.”

Quote Sommige mensen bezoeken een begraaf­plaats, maar ik ga naar Disney World Kym Pessolano DeBarth

Park uitgezet

De as door de poortjes het park binnenkrijgen is heel erg makkelijk, vertellen meerdere smokkelaars. Pillendoosjes, make-up artikelen of hersluitbare zakjes op de bodem van een tas zijn veel voorkomende manieren.