Diploma-uitreiking eindigt in bloedbad, twee doden en vijf gewonden na schietpartij

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Richmond (Virginia) zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen en vijf anderen gewond geraakt. De schoten werden gelost in het centrum van de stad na afloop van een diploma-uitreiking van een middelbare school.

De dodelijke slachtoffers zijn een 18-jarige scholier en een man van 36 die bij de ceremonie aanwezig waren. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij is vermoedelijk een bekende van minstens één van de slachtoffers, zo heeft interim-politiechef van Richmond, Rick Edwards, bekendgemaakt op een persconferentie. Een andere verdachte die was aangehouden is inmiddels weer vrijgelaten.

Eén van de gewonden, een 31-jarige man, is in kritieke toestand. Ook een 9-jarig meisje raakte gewond tijdens het incident, toen ze werd aangereden door een auto. Ze werd dinsdagavond in het ziekenhuis behandeld aan niet-levensbedreigende verwondingen, aldus Edwards.

Diploma-uitreiking

Edwards zei dat er agenten aanwezig waren in het theater van de Virginia Commonwealth University waar de diploma-uitreiking plaatsvond. Na afloop van de ceremonie, toen de eerste mensen de zaal verlieten, werden schoten gehoord. Agenten renden direct naar buiten, waar ze meerdere slachtoffers zagen liggen met schotwonden.

,,We gaan er alles aan doen om de verantwoordelijken voor het gerecht te slepen’’, zei burgemeester Levar Stoney op de persconferentie. ,,Dit zou nergens mogen gebeuren.’’

Richmond Public Schools schreef in een bericht op de website dat de schietpartij plaatsvond in Monroe Park, vlakbij de universiteitscampus, na een diploma-uitreiking van de Huguenot High School. Het schooldistrict zegt dat een andere diploma-uitreiking die later op dinsdag was gepland, uit voorzorg is afgelast en dat de scholen woensdag gesloten zullen blijven.