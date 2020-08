Dierenbeschermers: Olifantenleed in Thailand fors gestegen

Het olifantenleed in Thailand is fors gestegen. Steeds meer van deze dieren worden ingezet om toeristen te vermaken. Het entertainment met de olifanten zal in Thailand en andere Aziatische landen toenemen door de coronacrisis, vreest dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP).

WAP spreekt na onderzoek over alarmerende trends. De organisatie telde 3837 olifanten in gevangenschap, verspreid over 357 olifantenkampen en -opvangplekken in Thailand, India, Laos, Cambodja, Nepal, Sri Lanka en Maleisië. Het leeuwendeel van de olifanten leeft onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zitten vastgeketend aan korte kettingen, leven onder onhygiënische omstandigheden en kunnen amper contact hebben met soortgenoten. Slechts 7 procent van de olifanten in gevangenschap leeft in opvangplekken waar het welzijn hoog is.

Thailand is dé hotspot als het gaat om vermaak met olifanten. Daar groeide het aantal olifanten in gevangenschap in tien jaar met 70 procent, aldus de WAP-dierenbeschermers. In ruim de helft van de kampen worden nog olifantenritten aangeboden.

Volledig scherm Geredde olifanten in een opvang. © AFP

Extra vermaak

De organisatie verwacht dat olifantenkampen de terugval in inkomsten door corona zullen compenseren door extra vermaak met olifanten aan te bieden. Zo blijven toeristen onbewust dierenleed stimuleren, aldus WAP. Momenteel kun je op 98 locaties meedoen aan het wassen van een olifant.

,,Het lijkt misschien een mooi alternatief, maar dat is het niet. Ook achter deze vormen van vermaak schuilt dierenleed. Het is heel misleidend, want ook voor deze activiteit geldt dat de olifanten gruwelijk getraind worden om ze veilig in te kunnen zetten, ze gedwongen worden om mee te draaien in een programma, en ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, vindt WAP-Nederland.

Slechts 17 locaties zijn ‘alleen observeren’-plekken, waar olifanten vanaf gepaste afstand kunnen worden bewonderd en er geen direct contact met ze mogelijk is. De ‘olifantenvermaakindustrie’ (shows, olifantenritten, wassen en voeren of het maken van selfies) levert jaarlijks honderden miljoenen euro’s op.

Volledig scherm Olifanten in een olifantenkamp krijgen een bad. © REUTERS