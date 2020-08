Dief steelt grote passagiersboot in Londen en scheurt er kilometers mee over de Theems

Een opmerkelijke diefstal afgelopen nacht in Londen. Een brutale dief (22) ging er daar met een dertig meter lange passagiersboot vandoor. Kilometerslang scheurde hij met de gigantische catamaran over de beroemde rivier de Theems, met de politie achter hem aan.

De zelfbenoemde kapitein sprong vannacht rond drie uur over een beveiligingshek. Het lukte hem om de grote boot los te maken. Overdag wordt de boot van het bedrijf Clipper Thames ingezet als rivierbusdienst en kan per keer maximaal 200 passagiers van de ene kant van de rivier naar een ander punt in de hoofdstad vervoeren. Dit keer was de 22-jarige dief de enige passagier.

De politie had de diefstal snel in de gaten en zette op het water de achtervolging in. Met verschillende boten met zwaailichten probeerde de Londense politie de brutale dief tot stoppen te manen. De politie had volgens Britse media moeite met het bijhouden van de snelle boot. Uiteindelijk sprongen agenten vanaf een boot over in de passagiersboot, die op dat moment zo’n 35 kilometer per uur ging.

Een agent verklaarde achteraf dat het een onwerkelijke situatie was. Ook vinden ze het ongelooflijk dat de boot niet beschadigd is. De jongeman is aan wal gearresteerd en zal morgen worden voorgeleid bij de rechter.