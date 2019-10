Deze week dan wél een brexit? De kans op succes lijkt klein

Hond met schotwon­den gevonden bij Franse grens: ‘Vermoede­lijk weggejaagd door jagers’

20:54 In het Vlaamse Alveringem, vlakbij de Franse grens, is gistermiddag een bloedende hond aangetroffen in een veld. Eerst werd gedacht dat het dier was aangereden door een auto, maar tijdens de verzorging bleek dat de Münsterländer schotwonden van een hagelgeweer had opgelopen.