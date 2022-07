Deze ‘trendsetter voor immigranten’ wordt (mogelijk) nieuwe ambassadeur VS in Nederland

Wie volgt Boris Johnson op? Laatste twee To­ry-kopstukken laten in debat vooral verdeling binnen partij zien

Liz Truss en Rishi Sunak, de laatste twee kopstukken van de Britse Conservative Party (Tories) die nog in de race zijn voor het premierschap, gingen vanavond met elkaar in debat. Geen van de kandidaten kan als winnaar bestempeld worden. Het enige wat bleek is hoe verdeeld de conservatieve partij wel niet is.

26 juli