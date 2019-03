Deze mysterieuze groep wil het Noord-Koreaanse regime ten val brengen

Een mysterieuze inval in de Noord-Koreaanse ambassade van Madrid afgelopen maand is opgeëist door een al even mysterieuze organisatie, die zegt het regime van Kim Jung-un omver te willen helpen. Ook Nederland zou al met ze hebben samengewerkt. ‘We gaan vast nog meer van ze horen’, zegt Korea-kenner Casper van der Veen.

Op hun Youtube-pagina werd onlangs pas het derde filmpje in twee jaar gedeeld. Te zien is hoe een onherkenbaar gemaakte persoon in een grotendeels geblurde omgeving de foto’s van leider Kim Jung-un en ‘eeuwig president van de Republiek’ Kim Il-sung (overleden in 1994) van de muur trekt en de lijstjes op de grond kapot gooit.

Treffende symboliek voor de bedoelingen van Free Joseon, dat het in Pyongyang gevestigde regime ten val hoopt te gaan brengen. Met ‘Joseon’ verwijzen ze niet voor niets naar de dynastie die Korea eeuwenlang regeerde.

De wat cryptische, begeleidende tekst bij het filmpje – Recently, on our homelands soil (Recent, op vaderlandse bodem) – wekt de suggestie dat het weleens opgenomen zou kunnen zijn tijdens de mysterieuze inval in de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid vorige maand, waarbij documenten en computers buitgemaakt werden.

Kim Jong-un, staatshoofd van Noord-Korea.

Die inval werd gisteren opgeëist door Free Joseon op hun nogal sobere website, de actie rechtvaardigend door een ontluisterend beeld te schetsen van Noord-Koreaanse ambassades overal ter wereld. ‘Het zijn knooppunten van handel in verdovende middelen en wapens, middelen om de propaganda te bevorderen van een totalitair regime dat systematisch misdaden tegen de mensheid begaat. Het zijn lanceerplatformen voor cyberaanvallen, diefstallen, moorden en kidnappings.’

‘Dit was geen aanval’, melden ze ook nog. ‘We reageerden op een urgente situatie (…). In tegenstelling tot andere berichten is niemand geslagen.’

Het strookt niet met het officiële verslag van de inval door de Spaanse rechtbank, waarin wordt gesproken van gewelddadig gedrag. De tien binnendringers zouden gewapend zijn geweest met replica-wapens, messen en gaspistolen, en het personeel hebben geslagen en geboeid. Eén medewerker zou zelfs dusdanig zijn toegetakeld dat hij medische zorg nodig had.

CIA

Om het allemaal nog wat vreemder/spannender te maken: volgens een hardnekkig gerucht, verschenen in meerdere Spaanse kranten, hebben tenminste twee van de ‘aanvallers’ banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, al is er geen enkel bewijs dat die organisatie iets van de inval afwist.

Het draagt allemaal bij aan het geheimzinnige karakter van Free Joseon. Onduidelijk is wat het doel achter de inval was, op welke manier ze het Noord-Koreaanse regime omver willen werpen en wie er eigenlijk betrokken zijn bij de organisatie, (waarschijnlijk terecht) claimend dat het hun eigen veiligheid en/of dat van hun families in gevaar zou brengen.

Tot een spectaculaire entree twee jaar geleden had de organisatie nooit iets van zich laten horen. Vanuit het niets verscheen toen het eerste filmpje op Youtube, waarop niemand minder dan de zoon van Kim Jung-un’s vlak daarvoor vermoorde halfbroer Kim Jong-nam te zien was. Kim Han-sol en enkele familieleden zouden door Free Joseon in veiligheid zijn gebracht, waarbij ook Nederland en vooral ambassadeur Lody Embrechts een rol zou hebben gespeeld.

,,Ze hebben nooit willen zeggen wat hun rol was’’, zegt Noord-Korea-kenner Casper van der Veen. ,,Gespeculeerd wordt dat Kim Han-sol via Nederland naar een onbekende bestemming is gebracht, maar dat zijn slechts geruchten.’’

Kim Han-sol, neef van Kim Jong-un, maakt op een Youtube-filmpje van Free Joseon bekend dat hij in veiligheid is.

Sindsdien liet Free Joseon amper nog iets van zich horen, tot 3 januari van dit jaar opeens een opvallend bericht op de site werd gedeeld: ‘Alles verandert dit jaar’. Het zou iets te maken kunnen hebben met het grote statement dat op 1 maart volgde, waarin een regering in ballingschap werd aangekondigd, klaar om het huidige regime op te volgen. Al vermoedt Van der Veen dat die actie ook is ingegeven door de situatie in Venezuela, waar de regering flink onder druk staat. ,,Die wordt door veel landen erkend. Maar het verschil is dat we weten wie er in die regering zitten. Bij Free Joseon niet. Dat maakt het nogal curieus.”

Eén naam is in de nasleep van Madrid inmiddels wel bekend geworden. In het door de Spaanse rechtbank opgestelde verslag wordt Adrian Hong Chang aangemerkt als leider van de groep. Een in de Verenigde Staten wonende Mexicaan, die eerder al Liberty in North Korea (LiNK) oprichtte en daarmee Noord-Koreanen hielp te vluchten naar het buitenland. ,,Bekend is dat hij verregaande methoden niet schuwt’’, zegt Van der Veen. ,,In zijn tijd bij LiNK werden ooit zes vluchters opgepakt in China omdat hij nogal onvoorzichtig te werk ging. Uiteindelijk wisten zij overigens wel Zuid-Korea te bereiken.’’

Quote Duidelijk is dat deze organisa­tie een vuist wil maken tegen het Noord-Koreaanse regime en het niet slechts bij woorden laat Casper van der Veen