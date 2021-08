Deze Fransen protesteren tegen vaccinatiebeleid: ‘Nu is het genoeg geweest’

Humanitai­re ramp dreigt in Myanmar: ‘Mensen sterven bij bosjes door corona’

2 augustus Terwijl de militaire machthebber in Myanmar de bevolking en buitenwereld beterschap belooft, glijdt het land af naar een humanitaire ramp. Het gezondheidssysteem is in elkaar gezakt, de overheid doet niet veel en het coronavirus maakt meer slachtoffers dan ooit, zegt een ngo-medewerker tegen deze nieuwssite. ,,Als er niet snel geld in de landbouw wordt gepompt, krijgen we hier ook nog een hongersnood.’’