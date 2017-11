Deze foto's moet je gezien hebben

Grote juwelenroof in Britse passagierstrein

13 november Een juwelenhandelaar is in een Britse trein bestolen van tientallen edelstenen met een gezamenlijke waarde van ruim 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro). Dat gebeurde volgens Britse media nadat het slachtoffer de koffer met de waardevolle inhoud in het bagagerek had gelegd. De politie heeft foto verspreid van een man die ze wil horen over de zaak.