Deze foto's moet je gezien hebben

Amerikaans politicus die model bij borsten greep stapt op

18:40 Senator Al Franken is vandaag afgetreden nadat hij door acht vrouwen was beschuldigd van seksuele intimidatie. Een van zijn slachtoffers was model Leeann Tweeden. Een foto waarop Franken een slapende Tweeden bij de borsten pakt, deed half november veel stof opwaaien.