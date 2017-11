Deze foto’s moet je gezien hebben

Mysterie rond vermiste Argentijnse duikboot wordt groter na info over vreemd geluid

1:04 Op de dag waarop de Argentijnse duikboot vermist raakte, is een ongewoon geluid waargenomen. Dat heeft een woordvoerder van de Argentijnse marine woensdag gezegd. Hij wilde niet vertellen of het zou kunnen duiden op een explosie of een ander noodgeval aan boord van de onderzeeër. Het schip verdween op 15 november.