Deze diamant moet 25 miljoen euro opleveren

Over een maand wordt de grootste roze diamant ter wereld geveild door veilinghuis Sotheby's. Volgens het veilinghuis is de The Raj Pink de grootste edelsteen in zijn soort. De roze diamant werd opgegraven in 2015 en wordt nu verkocht door een anonieme verkoper. Soortgelijke roze diamanten hebben eerder rond de miljoen euro per karaat opgeleverd. Sotheby's verwacht daarom hoge biedingen voor deze speciale vondst van 37,3 karaat.