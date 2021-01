Deze arts behandelde de eerste coronapatiënt in Europa: ‘We deden wel 15 tests bij hem’

,,Er kwam ’s middags een man naar het ziekenhuis, Laurent Chu, een Fransman van Chinese afkomst. Hij was net in Wuhan geweest, hij was koortsig en hoestte. We deden een coronatest, want we wisten natuurlijk wat er in Wuhan aan de hand was. Het monster van die test konden we niet zelf onderzoeken, daar hadden we nog helemaal geen spullen voor. Dus hebben we een taxi besteld, die 600 kilometer naar Parijs reed, naar het Institut Pasteur, met dat testmonster achterin. Het moest veilig ingepakt worden. We hebben het pakketje voor de zekerheid maar gelabeld als ‘hoogst besmettelijk’. En toen begon het lange wachten. De dag erna, op vrijdag 24 januari om 18.30 uur, ging de telefoon. De uitslag was positief.’’