Deur EU nog maar op een kier voor Albanië en Macedonië

Dat is de compromisformule waarop voorstanders van snellere en een minder snelle toetreding, zoals Nederland, elkaar vandaag in Luxemburg hebben gevonden. ,,Vandaag besloten we unaniem dat we het licht nog niet op groen zetten voor Albanië en Macedonië. Dit was ook de inzet van Nederland. We hebben afgesproken volgend jaar eerst een nieuwe voortgangsrapportage van de Europese Commissie af te wachten. Pas bij vaststelling van voldoende voortgang is de start van de onderhandelingen mogelijk. Dat is strikt en fair”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vanuit Luxemburg.



Zijn Oostenrijkse collega Gernot Blümel is gevraagd het pad naar de opening van het toetredingsoverleg te effenen, ‘maar enkel als aan zekere voorwaarden is voldaan’. Oostenrijk neemt per 1 juli het roulerende EU-voorzitterschap over van Bulgarije.