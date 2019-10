Dertien politieagenten in hinderlaag doodgeschoten door leden drugskartel Mexico

‘Haal me hieruit!’ Laatste grap van Ierse opa op zijn eigen begrafenis gaat hele wereld over

14 oktober Daar stonden ze dan op het kerkhof in Zuid-Dublin, de familie en vrienden van Shay Bradley. Voor het afscheid van een geweldige vader en opa. Voor die immer pijnlijke laatste groet. Voor een traan... maar ook een onverwachte lach. Want de lieve ‘papabeer’ had tot ieders verbazing nog een grap voorzien op zijn begrafenis zaterdag. Een geluidsopname waarin hij deed alsof hij het maar niks vond in die kist van hem. De video van zijn laatste frats gaat nu de hele wereld rond.