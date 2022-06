Dertien doden bij Russische raketaanval op ‘drukbezocht’ winkelcentrum

Een groot gedeelte van het 10.000 vierkante meter tellende gebouw is in vlammen opgegaan. De brandweer is momenteel druk bezig met reddingswerkzaamheden. Er zijn in ieder geval dertien doden en veertig gewonden, waarvan negen in zeer slechte toestand, te betreuren. Het uiteindelijke dodental kan mogelijk een stuk hoger uitvallen. Volgens de Oekraïense president Zelenski bevonden zich er op het moment van de aanval zo’n 1000 mensen in het complex.