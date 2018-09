'Derde Russische officier gifaanval Engeland geïdentificeerd'

Dat meldt The Telegraph. Volgens de Britse krant verkende de Rus Salisbury en omgeving voordat daar in maart van dit jaar een gifaanval werd gepleegd op Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Zij overleefden de moordpoging ternauwernood. Dawn Sturgess, een vrouw die later ook in aanraking kwam met het zenuwgas, overleed wel. De autoriteiten die haar dood onderzoeken zouden de derde Rus in het vizier hebben gekregen.