Demonstraties Iran steeds grimmiger, elitekorps dreigt met 'ijzeren vuist'

Duizenden Iraniërs demonstreren tegen werkloosheid en stijgende prijzen. Maar de betogingen hebben een politieke lading gekregen. Demonstranten eisen het aftreden van president Hassan Rouhani, omdat de beloofde economische opleving uitblijft. Maar vooral ayatollah Ali Khamenei, die als geestelijk leider grote macht heeft in Iran, moet het ontgelden. Er zijn leuzen te horen als 'dood aan de dictator'. In verschillende steden staken betogers de afgelopen dagen voertuigen en posters van de Iraanse leiders in brand. Verspreid over het land vielen doden bij confrontaties met de politie. Honderden mensen zouden zijn opgepakt. Veelgebruikte sociale media als Telegram en Instagram zijn door de autoriteiten afgesloten.

IJzeren vuist

De Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, waarschuwt betogers nu dat zij kunnen rekenen op 'een ijzeren vuist' als de onrust aanhoudt. ,,Mensen die ontevreden zijn over hoge prijzen moeten leuzen scanderen over hoge prijzen en geen auto's in brand steken'', zei brigadegeneraal Esmail Kowsari. President Rouhani beloofde in 2015 het nucleaire programma van Iran terug te schroeven. Westerse landen hieven daarna sancties op. De 80 miljoen Iraniërs lijken daarvan nauwelijks te profiteren. Ruim 12 procent van de mensen zit zonder werk, onder jongeren is dat zelfs 40 procent. Levensmiddelen en andere producten zijn in korte tijd minimaal 10 procent duurder geworden, blijkt uit cijfers van het Iraanse bureau voor de statistiek.

Hoge verwachtingen

Mensen hadden hoge verwachtingen van Rouhani, zegt Peyman Jafari, Irandeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Hij was juist herkozen vanwege zijn belofte om de economie te hervormen. Maar de olieprijzen zijn gedaald, de corruptie is hardnekkig en het land is grotendeels afhankelijk van import, vooral vanuit China.'' Volgens Jafari gaan mensen uitgerekend nu de straat op, omdat Rouhani onlangs zijn begroting presenteerde aan het parlement. ,,Hij gaf openheid over de grote sommen geld voor religieuze instituties, die zijn vrijgesteld van belastingen. De bevolking ziet nu dat de overheid voldoende geld heeft voor economische hervormingen, maar dat het ergens anders naartoe gaat. Dat zet kwaad bloed. Rouhani heeft op zijn beurt weer last van de religieuze leiders. Die vinden dat hij te weinig doet voor de armen.''

Machtsstrijd

De binnenlandse problemen in Iran houden ook verband met de regionale machtsstrijd waarin het land is verwikkeld. De regering in Teheran steunt het leger van de Syrische president Bashar al-Assad en de Hezbollah-militie in Libanon. Ook zou Iran wapens leveren aan de Houthi-rebellen in Jemen. Dat is tegen het zere been van aartsvijand Saoedi-Arabië, dat aan de kant staat van het Jemenitische leger. Politieke spanningen in Iran werken door in het hele Midden-Oosten.



President Donald Trump waarschuwde de Iraanse regering dat de Amerikanen de demonstraties in de Iraanse steden op de voet volgen: ,,De Iraniërs zijn klaar met de corruptie en het financieren van terroristische groepen in het Midden-Oosten. De regering moet de rechten van het volk respecteren. De wereld kijkt toe!''