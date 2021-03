Democratie in Israël hapt naar adem: voor vierde keer in twee jaar naar stembus

Woede over ‘corona-carnaval’ met duizenden feestvier­ders in Marseille

21 maart In Marseille hebben inwoners massaal carnaval gevierd ondanks corona. Zo’n 6.500 mensen ging zondagmiddag verkleed de straat op. Er waren feestelijke optochten en er was muziek. Weinig mensen droegen een masker en vrijwel niemand in de enorme menigte hield afstand.