Democraten VS mogen Mueller-materiaal niet inzien

dagboek Italië In Italië mogen kinderen alleen worden ‘uitgelaten’ in het park

20 mei Italië is sinds een paar dagen ‘vrij’. We mogen zonder reden de straat op, naar de kapper en koffie drinken in de bar. Maar er is één categorie die consequent wordt vergeten: de kinderen. Ze mogen worden uitgelaten in het park, maar de speeltuinen blijven dicht net als de scholen. Die gaan, als alles goed gaat, pas in september weer open. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome.