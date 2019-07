Democraten plannen resolutie tegen ‘xenofobe tweets’ van Trump

Duizenden vakantie­gan­gers geëvacu­eerd van campings Zuid-Frank­rijk vanwege brand

15 juli In de kustplaats Argelès-sur-Mer in Zuid-Frankrijk zijn vanwege een buitenbrand meer dan 2500 vakantiegangers geëvacueerd van drie campings. Het gebied is een populaire vakantiebestemming onder Nederlandse toeristen. Onduidelijk is nog of er gedupeerden uit ons land zijn.