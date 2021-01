Democraten en Republikeinen nek-aan-nek in senaatsrace in Georgia

De New York Times noemt het ‘aannemelijk’ dat de beide Democratische kandidaten zullen winnen, hoewel in de andere race Purdue nog steeds een klein voorsprong (1200 stemmen) op Ossoff heeft. Het campagneteam van de 33-jarige Democratische kandidaat laat in een statement weten dat ze met zekerheid verwachten dat Ossoff zal winnen. ,,De overgebleven stemmen die geteld moeten worden, vinden plaats in de gebieden waar Jon de meeste steun heeft.”

Machtbalans

Doordat er ook in deze verkiezing in Georgia, net als bij de afgelopen landelijke verkiezingen, veel vervroegd is gestemd, kan het echter nog even duren tot er een definitief resultaat wordt gemeld.

De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de meerderheid in de Senaat in handen te houden. Maar als de twee zetels naar de Democratische uitdagers gaan, zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken. In dat laatste geval zal de machtsbalans in de Senaat in het voordeel van de Democraten uitvallen. Bij een gelijkstand in het aantal stemmen is het dan de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democraat Kamala Harris.