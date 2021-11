Democraat Eric Adams gekozen tot burgemeester van New York

De Democraat Eric Adams, een voormalige hoofdinspecteur bij de New Yorkse politie en tot voor kort stadsdeelvoorzitter in Brooklyn, is dinsdag (lokale tijd) gekozen tot de 110de burgemeester van New York.

Amerikaanse media bevestigden de overwinning van Adams tien minuten na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur (lokale tijd). De officiële uitslag kan nog dagen op zich laten wachten, maar op basis van exit polls is nu al duidelijk dat Adams zijn opponenten hoe dan ook voor zal blijven. De stad stemt doorgaans overwegend Democratisch en al voor de verkiezingsdag stond Adams ver voor op zijn Republikeinse tegenhanger Curtis Sliwa.

Adams, die op 1 januari aantreedt, staat voor enkele grote uitdagingen in New York, dat nog altijd worstelt met de gevolgen van de coronapandemie. Zo heeft het moeizame economische herstel tot meer ongelijkheid onder New Yorkers geleid en maken veel inwoners zich zorgen over stijgende misdaadcijfers.

De 61-jarige Adams beloofde tijdens zijn campagne dat hij vooral de belangen zal behartigen van mensen van kleur en de middenklasse, twee groepen die hem de nominatie van zijn partij bezorgden en hem in de algemene verkiezingen steunden. Adams was dan ook de favoriete kandidaat van de vakbonden in de stad.

Maar Adams kon ook rekenen op de steun van rijke donoren. Hij heeft duidelijk gemaakt dat grote bedrijven een rol hebben in het herstel van de stad en er zijn tekenen dat hij een veel warmere relatie heeft met het bedrijfsleven dan zijn voorganger Bill de Blasio, ook een Democraat. Adams wordt de tweede zwarte burgemeester in de geschiedenis van de stad, na David Dinkins (1990-1993).

Tijdens de campagne sprak hij echter het meest over openbare veiligheid. Adams, die opgroeide in een arm gezin in stadsdeel Queens, heeft gezegd dat hij ooit slachtoffer was van politiegeweld en dat hij daarom in zijn jaren binnen het politiekorps aandrong op veranderingen in de politiecultuur. Tegelijkertijd botste hij tijdens de campagne vaak met mensen die probeerden de rol van de politie terug te dringen ten gunste van meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg en andere sociale diensten.